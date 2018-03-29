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Цех вагоноремонтного депо загорелся в Чите

Происшествия
29 марта, 3:20 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Пострадавших нет

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ЧИТА, 29 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Колесный цех вагоноремонтного депо загорелся в четверг на станции Чита-1, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗаБЖД).

"Ориентировочно в 07:00 (01:00 мск) зафиксировано возгорание колесного цеха в одном из производственных зданий вагоноремонтного депо на станции Чита-1. На момент возгорания людей в помещении не было, пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - сказали в пресс-службе.

Тушением возгорания занимаются пожарный поезд со станции Чита-1, пожарные расчеты регионального управления МЧС и ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

"На движение поездов чрезвычайное происшествие не влияет", - добавили представители ЗабЖД.

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