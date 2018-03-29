Прокуратура начала проверку по жалобам на действия спасателей при пожаре в ТРЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Прокуратура города Кемерово начала проверку по жалобам родственников людей, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Заявители жалуются на бездействие спасателей и сотрудников правоохранительных органов, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Вчера, 28 марта, вечером в прокуратуру города Кемерово обратились три человека, их приняли на личном приеме <…>, они обжалуют бездействие спасателей и сотрудников правоохранительных органов при спасательной операции", - сказал собеседник агентства.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.