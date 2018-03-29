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В Венесуэле 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме

Происшествия
29 марта, 7:18 дата обновления: 29 марта, 7:47 UTC+3

По данным СМИ, ранее в этой тюрьме произошел бунт заключенных

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© AP Photo/Leslie Mazoch

ТАСС, 29 марта. По меньшей мере 68 человек погибли в Венесуэле в результате пожара в одной из тюрем, находящейся на территории северного штата Карабобо, где, по данным СМИ, ранее вспыхнул бунт заключенных. Об этом сообщил в четверг в Twitter генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

"Информируем общественность, что в результате ужасных событий, произошедших в [тюрьме] Государственной полиции Карабобо, где во время предполагаемого пожара погибли 68 человек, мы назначили четырех прокуроров для выяснения обстоятельств этих драматических событий", - написал Сааб. Он уточнил, что, по предварительным сведениям, среди погибших значатся 66 мужчин и две женщины, которые находились в пенитенциарном заведении в качестве посетителей.

"Гарантируем, что проведем всестороннее расследование, чтобы немедленно прояснить эти события, которые ввергли в траур десятки венесуэльских семей", - написал Сааб в другом сообщении в Twitter. Он пообещал установить виновных в трагедии.

Ранее венесуэльские СМИ сообщали о гибели пяти заключенных и двух раненых полицейских во время бунта, который якобы произошел в этой тюрьме. Однако затем стали поступать сведения о гибели в результате пожара десятков арестантов, содержавшихся в исправительном заведении. До настоящего времени представители властей не выступали с версиями о вероятных причинах пожара.

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