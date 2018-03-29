В Венесуэле 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме

ТАСС, 29 марта. По меньшей мере 68 человек погибли в Венесуэле в результате пожара в одной из тюрем, находящейся на территории северного штата Карабобо, где, по данным СМИ, ранее вспыхнул бунт заключенных. Об этом сообщил в четверг в Twitter генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

1) El @MinpublicoVE informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia d la Policia del Edo Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas:HEMOS DESIGNADO 4 FISCALES ( 3 reg y 1 nac) para esclarecer estos dramáticos hechos — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 29 March 2018

"Информируем общественность, что в результате ужасных событий, произошедших в [тюрьме] Государственной полиции Карабобо, где во время предполагаемого пожара погибли 68 человек, мы назначили четырех прокуроров для выяснения обстоятельств этих драматических событий", - написал Сааб. Он уточнил, что, по предварительным сведениям, среди погибших значатся 66 мужчин и две женщины, которые находились в пенитенциарном заведении в качестве посетителей.

"Гарантируем, что проведем всестороннее расследование, чтобы немедленно прояснить эти события, которые ввергли в траур десятки венесуэльских семей", - написал Сааб в другом сообщении в Twitter. Он пообещал установить виновных в трагедии.

Ранее венесуэльские СМИ сообщали о гибели пяти заключенных и двух раненых полицейских во время бунта, который якобы произошел в этой тюрьме. Однако затем стали поступать сведения о гибели в результате пожара десятков арестантов, содержавшихся в исправительном заведении. До настоящего времени представители властей не выступали с версиями о вероятных причинах пожара.