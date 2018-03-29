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Спасатели эвакуировали 12 человек после взрыва бытового газа в новостройке под Белгородом

Происшествия
29 марта, 8:47 дата обновления: 29 марта, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В результате аварии произошло частичное обрушение в трех квартирах

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Один человек пострадал, еще 12 эвакуировали спасатели после взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в поселке Северный Белгородского района. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В трехэтажном доме в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение в трех квартирах. Спасатели эвакуировали 12 жильцов. Один человек с легкими травмами доставлен в больницу", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, взрыв газа произошел в новостройке, заселенной наполовину. На данный момент люди, лишившиеся квартир из-за ЧП, проживают у родственников.

Как сообщил ТАСС замглавы поселка Северный Игорь Иванов, дом новый, в нем все газовое оборудование было исправно. "По предварительным данным, взрыв произошел из-за халатности одного из жильцов, который был пьян. Дом подлежит восстановлению, эвакуированные жильцы находятся у родственников, одного поселили в гостиницу. На месте ЧП продолжают работать специалисты", - сказал Иванов.

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