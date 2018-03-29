Подозреваемый по делу о взрыве газа в Мурманске умер в больнице

МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Житель Мурманска, подозреваемый во взрыве газа в жилом доме 20 марта, в результате которого погибли три человека, умер в больнице. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель начальника по медсанчасти больницы "Севрыба" Юрий Дюдин.

"Пострадавший скончался в реанимации сегодня в шесть утра. Причины мы не называем", - сказал представитель больницы.

Как сообщалось ранее, мужчину доставили в реанимацию сразу после взрыва. По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, у него были обширные ожоги.

Взрыв газа произошел в жилом доме Мурманска вечером 20 марта, от него обрушились конструкции со второго по пятый этаж, жертвами стали три человека. Возбудили уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества и убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Находившийся в больнице 19-летний житель Мурманска, в чьей квартире произошел взрыв, признался следователям в попытке суицида.

Состояние 11-летнего мальчика, пострадавшего при взрыве, улучшилось. Как сообщили в четверг ТАСС в Мурманской областной больнице, его перевели из реанимации этого медучреждения в травматологическое отделение городской больницы. Еще одного пострадавшего при взрыве выписали из больницы на прошлой неделе.