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В многоэтажке в Петербурге после задымления восстановили отопление и водоснабжение

Происшествия
29 марта, 10:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБРУГ САНКТ-ПЕТЕРБРУГ 29, марта. /ТАСС

В результате происшествия пострадали несколько человек

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САНКТ-ПЕТЕРБРУГ, 29 марта. /ТАСС/. Отопление и водоснабжение после задымления в многоэтажном жилом доме на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге восстановлены, сообщили ТАСС в четверг в администрации Приморского района города.

"Отопление и воду там [в доме] дали", - сказали в администрации.

Собеседница агентства добавила, что электроснабжение квартир восстановить пока не удалось. "Рабочим не удалось приступить к работам [по восстановлению электроснабжения квартир] ночью, так как там работали следователи и эксперты, которые выясняли причины инцидента, они пока не дали разрешения на начало восстановительных работ", - отметили в администрации. Ранее сообщалось, что электрики должны работать ночью.

Также в результате задымления мужчину с отравлением угарным газом госпитализировали в Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт скорой помощи имени С. П. Джанелидзе, сообщил в четверг заместитель главного врача учреждения Александр Рысев. В одну из городских больниц в среду после задымления также доставили двухмесячного ребенка, его отправили домой после осмотра. За медицинской помощью после ЧП обратились еще несколько человек, отравившихся дымом.

По данным управления МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в 23-этажном доме поступило в среду в 16:18 мск, пожарные расчеты прибыли на место спустя девять минут после сигнала. В МЧС уточнили, что в доме горела изоляция электропроводов в кабель-канале с 13 по 18 этажи общей протяженностью 100 погонных метров, наблюдалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать 68 человек. После 19:00 мск поступила информация о ликвидации возгорания.

Жильцов начали пускать в свои квартиры вечером 28 марта, однако глава района Николай Цед на встрече с жильцами пояснял, что дом обесточен, из-за чего также не работают насосы, которые обеспечивают водоснабжение и отопление квартир. Людям предложили переночевать в пункте временного размещения, а также администрация района выразила готовность предоставить квартиры из маневренного фонда.

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