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В Подмосковье задержали мужчину с 30 кг наркотиков

Происшествия
29 марта, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Возбуждены уголовные дела по двум статьям

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Подмосковье задержали мужчину, у которого изъяли почти 30 кг гашиша и амфетамина. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на 108-м км дороги М-10 "Россия" полицейские остановили автомобиль под управлением 27-летнего жителя Лыткарино, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. "При досмотре машины полицейские изъяли 10 свертков с порошкообразным веществом, девять свертков с таблетками и 22 брикета с твердым веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является гашишем, общим весом более 10 кг, и психотропным веществом - амфетамином, общим весом более 18 кг", - сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Покушение на незаконное производство" и "Сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемый арестован.

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