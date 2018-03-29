Уголовное дело возбуждено по факту падения лифта с пятью рабочими в Подмосковье

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении погрузочных работ по факту падения лифта с пятью рабочими в Подмосковье. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту падения грузового лифта на производственной территории в Ленинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ")", - сообщила она.

По данным следствия, 28 марта при нерегламентированном использовании грузового лифта для перемещения работников между вторым и третьим уровнями производственной площадки произошел обрыв троса подъемного механизма. В результате кабина лифта упала в шахту с высоты не менее пяти метров. Пятеро рабочих, находившихся в лифте, получили травмы различной степени тяжести.