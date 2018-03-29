Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уголовное дело возбуждено по факту падения лифта с пятью рабочими в Подмосковье

Происшествия
29 марта, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Рабочие получили травмы различной степени тяжести

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении погрузочных работ по факту падения лифта с пятью рабочими в Подмосковье. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту падения грузового лифта на производственной территории в Ленинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ")", - сообщила она.

По данным следствия, 28 марта при нерегламентированном использовании грузового лифта для перемещения работников между вторым и третьим уровнями производственной площадки произошел обрыв троса подъемного механизма. В результате кабина лифта упала в шахту с высоты не менее пяти метров. Пятеро рабочих, находившихся в лифте, получили травмы различной степени тяжести.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
2
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
3
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
4
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
5
Дегтярев: невыдача США виз российским борцам - очередной удар по мировому спорту
6
В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ
7
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама