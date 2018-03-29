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Из торгового центра "Сити Молл" в Татарстане эвакуировали 180 человек из-за задымления

Происшествия
29 марта, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В экстренных службах сообщили, что "произошло короткое замыкание без последующего горения"

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной эвакуации посетителей из торгового центра "Сити Молл" в Нижнекамске в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На третьем этаже четырехэтажного здания торгового центре в серверной магазина "Детский Мир" произошло короткое замыкание без последующего горения", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 180 человек. "Сейчас проводится проветривание помещений от дыма", - сообщили в экстренных службах.

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