Из торгового центра "Сити Молл" в Татарстане эвакуировали 180 человек из-за задымления

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной эвакуации посетителей из торгового центра "Сити Молл" в Нижнекамске в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На третьем этаже четырехэтажного здания торгового центре в серверной магазина "Детский Мир" произошло короткое замыкание без последующего горения", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 180 человек. "Сейчас проводится проветривание помещений от дыма", - сообщили в экстренных службах.