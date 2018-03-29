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Подачу тепла и горячей воды снизили более чем в 200 домах Нижнего Новгорода

Происшествия
29 марта, 11:56 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 29, марта. /ТАСС

Причиной стала авария на теплотрассе

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Подачу отопления и горячей воды снизили в 243 домах в центре Нижнего Новгорода из-за аварии на теплотрассе, которая произошла накануне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании ''Теплоэнерго'' (Нижний Новгород).

Накануне из-за коммунальной аварии горячая вода разливалась на дороге на площади Свободы в центре Нижнего Новгорода, через которую проходит большой автомобильный поток. Из-за пара был затруднен обзор водителям. Как сообщала ранее пресс-служба компании, ''по оценке специалистов, вероятнее всего, повреждение произошло на теплотрассе-перемычке по улице Ванеева''.

''По состоянию на 08:00 "Теплоэнерго" продолжает ремонтно-восстановительные работы на тепловой сети диаметром 700 мм по улице Невзоровых. Параметры теплоносителя по отоплению и горячему водоснабжению снижены в 243 домах по улицам Горького, Провиантская, Ковалихинская, Трудовая, Белинского, Ошарская, Республиканская, Дунаева, Генкиной, Невзоровых, Фрунзе'', - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в компании, завершить работы и начать полноценную подачу тепла и горячей воды в дома планируется после 12 часов дня.

По факту коммунальной аварии прокуратура Нижегородской области организовала проверку. Как уточнили в пресс-службе ведомства, подача отопления и горячей воды снижены не только в 243 жилых домах, но и в четырех школах и пяти дошкольных учреждениях, расположенных на территории Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода.

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