В Хабаровском крае возбудили дело после гибели девочки

ХАБАРОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Девятилетняя девочка погибла, утонув в металлической емкости с водой недалеко от школы в одном из поселений Хабаровского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в четверг СК РФ в официальном Telegram-канале.

"Тело утонувшего ребенка было обнаружено в Хабаровском крае в подземной металлической емкости с водой, расположенной на открытой местности недалеко от школы", - говорится в сообщении.

Как сообщает в четверг СУ СК РФ по Хабаровскому краю, дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Тело утонувшей девочки обнаружили в понедельник. Разъяснить, каково предназначение подземной металлической емкости, в региональном следственном комитете затруднились.