Торговый центр в Татарстане заработал в штатном режиме после задымления

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Торговый центр "Сити Молл" в Нижнекамске в Татарстане, из которого по причине задымления эвакуировали 180 человек, включая 19 детей, возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Причиной задымления стало короткое замыкание плафона, без горения, в помещении серверной на третьем этаже магазина "Детский мир". Сейчас торговый центр работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее экстренные службы провели проветривание помещений центра.