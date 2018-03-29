В Ульяновске потушили пожар в цехе трикотажной фабрики

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в одном из цехов трикотажной фабрики в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о возгорании в красильном цехе фабрики на площади 20 кв. м. Из-за пожара эвакуировали 20 человек.

Ульяновская трикотажная фабрика "Русь", согласно данным на официальном сайте предприятия, на рынке трикотажных изделий более 70 лет. Работает по полному производственному циклу - от переработки сырья до выпуска готовой продукции.