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В Ульяновске потушили пожар в цехе трикотажной фабрики

Происшествия
29 марта, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Возгорание произошло на площади 20 кв. м

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в одном из цехов трикотажной фабрики в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о возгорании в красильном цехе фабрики на площади 20 кв. м. Из-за пожара эвакуировали 20 человек.

Ульяновская трикотажная фабрика "Русь", согласно данным на официальном сайте предприятия, на рынке трикотажных изделий более 70 лет. Работает по полному производственному циклу - от переработки сырья до выпуска готовой продукции.

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