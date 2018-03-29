Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет Ан-24 приземлился в Якутске с неработающим двигателем

Происшествия
29 марта, 12:26 UTC+3 ЯКУТСК 29 марта., /ТАСС

На борту находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС /. Следователи начали проверку по факту авиаинцидента в аэропорту Якутска, где самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия" совершил посадку на одном работающем двигателе, второй пришлось отключить из-за неполадки, сообщает в четверг Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Воздушное судно, следовавшее из якутского города Ленск, приземлилось в Якутске в среду около 15:00 мск.

"На борту самолета находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа, 456 кг груза. Никто из членов экипажа и пассажиров при посадке не пострадал, воздушное судно повреждений не получило", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, экипаж самолета принял решение об отключении двигателя из-за интенсивного ухода масла. Проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама