Самолет Ан-24 приземлился в Якутске с неработающим двигателем

ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС /. Следователи начали проверку по факту авиаинцидента в аэропорту Якутска, где самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия" совершил посадку на одном работающем двигателе, второй пришлось отключить из-за неполадки, сообщает в четверг Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Воздушное судно, следовавшее из якутского города Ленск, приземлилось в Якутске в среду около 15:00 мск.

"На борту самолета находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа, 456 кг груза. Никто из членов экипажа и пассажиров при посадке не пострадал, воздушное судно повреждений не получило", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, экипаж самолета принял решение об отключении двигателя из-за интенсивного ухода масла. Проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве.