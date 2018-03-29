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Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 500 тонн нефти из нефтепровода в Самарской области

Происшествия
29 марта, 12:51 UTC+3 САМАРА САМАРА 29, марта. /ТАСС

Представители ведомства задержали четырех человек

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САМАРА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ выявили в Самарской области подпольный нефтеперерабатывающий завод и пресекли хищение более 500 тонн нефти из магистрального нефтепровода. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

"Сотрудниками УФСБ выявлена несанкционированная врезка в магистральный нефтепровод Нижневартовск - Курган - Куйбышев с криминальным отводом в 2 км на территорию нефтебазы в городе Похвистнево. Обнаружены три емкости с более чем 500 тоннами похищенной нефти, а также автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму свыше 11 млн рублей. Задержаны четыре члена преступной группировки", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, в ходе преступной деятельности группировки с начала 2018 года злоумышленники похитили более 18,5 тыс. тонн нефти, которые реализовали на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей.

Недалеко от нефтебазы оперативники также обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод, работавший с существенными нарушениями экологических норм. По оценке специалистов Ростехнадзора, завод мог перерабатывать до 3 тыс. тонн нефти в месяц, а сумма незаконного дохода могла превышать 20 млн рублей.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

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