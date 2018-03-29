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В 2017 году в Подмосковье зафиксированы 8 тыс. наркопреступлений

Происшествия
29 марта, 13:41 UTC+3

Около половины этих преступлений связаны со сбытом

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано в 2017 году в Подмосковье. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко.

"По итогам 2017 года в Московской области зарегистрировано 8001 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. При этом половина преступлений связана со сбытом наркотических средств и психотропных веществ",- сказал Охрименко.

Он добавил, что на территории Подмосковья полицейские пресекли 1534 административных правонарушений по фактам незаконного оборота наркотиков, а также изъяли свыше 700 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, выявлено более 60 наркопритонов и 40 нарколабораторий, на текущий период пресечена деятельность 38 и 13 из них, соответственно. 

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