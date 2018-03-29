СМИ: во Франции задержан подозреваемый в попытке наезда на автомобиле на военных

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в попытке наезда на автомобиле на группу военных в городе Варс-Альер-э-Рисе (департамент Изер, юг страны).

Об этом в четверг сообщила радиостанция Europe 1.

По его данным, мужчина был задержан в Гренобле, который находится в нескольких километрах от места происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный совершил наезд на автомобиле в тот момент, когда солдаты занимались спортом недалеко от казармы, совершая пробежку, и затем скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.