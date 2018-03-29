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СМИ: во Франции задержан подозреваемый в попытке наезда на автомобиле на военных

Происшествия
29 марта, 14:09 дата обновления: 29 марта, 14:17 UTC+3

Задержание произведено в Гренобле

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в попытке наезда на автомобиле на группу военных в городе Варс-Альер-э-Рисе (департамент Изер, юг страны).

Об этом в четверг сообщила радиостанция Europe 1.

По его данным, мужчина был задержан в Гренобле, который находится в нескольких километрах от места происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный совершил наезд на автомобиле в тот момент, когда солдаты занимались спортом недалеко от казармы, совершая пробежку, и затем скрылся. В результате инцидента никто не пострадал. 

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