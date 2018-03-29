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В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за гибели пяти человек от угарного газа

Происшествия
29 марта, 14:36 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 29, марта. /ТАСС

Следователи задержали двоих сотрудников управляющей компании, обслуживающих дом

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ПЕРМЬ, 29 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за смертельного отравления угарным газом пяти человек в одном из многоквартирных домов в городе Кизел Пермского края, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК России.

Тела пяти человек обнаружили в двух разных квартирах одного и того же жилого дома в Кизеле 26 марта. В одной из квартир были тела пожилой пары и их 50-летнего сына, затем в квартире этажом выше нашли тела пожилой женщины и ее 63-летнего сына. По данным следствия, в квартирах установили водонагревательные газовые колонки, которые использовались жильцами при неисправной вентиляции.

"У следствия имелись основания полагать, что гибель людей наступила из-за ненадлежащего оказания услуг по обслуживанию вентиляции управляющей компанией, следственными органами возбуждены уголовные дела статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", которые соединены в одно производство", - сообщили в СК.

В настоящее время, как сообщили в ведомстве, задержали двух сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом. Предварительно установили, что проверки вентиляции проводились сотрудниками управляющей компании формально, меры для устранения имевшихся неисправностей не принимались. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжная тяга отсутствует", - отметили в СК.

Сейчас также назначили судебно-медицинские экспертизы для окончательного выяснения причины смерти погибших людей. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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