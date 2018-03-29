Вербовщика в ИГ в Петербурге приговорили к 15 годам колонии строгого режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал 33-летнего Фархода Назарова виновным в вербовке в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ) и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС.

"Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима , - сказал судья Альберт Тришкин.

В рамках прений обвинение просило для Назарова 16 лет колонии строгого режима и 600 тыс. рублей штрафа, а защита фигуранта просила минимальный срок.

Назарова также признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, по этой статье он признал вину.

По версии следствия, в 2017 году Назаров занимался вербовкой с помощью месcенджеров WhatsApp и Telegram, а также при личных встречах в ресторанах в центре Петербурга. Кроме того, как установили следователи, фигурант приобрел наркотики для последующего сбыта и хранил их в квартире в городе Колпино, запрещенные вещества в крупном размере изъяли оперативники при обыске. Назарова задержали сотрудники Центра "Э" МВД РФ осенью прошлого года.