Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии за вымогательство

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в четверг приговорил к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), признав его виновным в вымогательстве, передает корреспондент ТАСС.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Калашову наказание в виде 9 лет и 10 месяцев колонии", - огласил приговор судья.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил для Калашова 10 лет колонии строгого режима и 700 тыс. рублей штрафа.

Калашов признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким, и 10 млн рублей у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова.

Еще 11 фигурантов дела судья Константин Дубков приговорил на сроки от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии строгого режима при максимальном наказании за вымогательство в 15 лет колонии. Суд не стал штрафовать осужденных и ограничивать их свободу после выхода из колонии.

Преступный авторитет Андрей Кочуйков (по прозвищу Итальянец) приговорен к 8 годам 10 месяцам колонии. Отставной полковник полиции Евгений Суржиков, руководивший ЧОП "Заслон", получил 7 лет и 10 месяцев колонии. Еще один знаковый фигурант дела - Батыр Бекмурадов - осужден на 9 лет и 4 месяца колонии.

В приговоре суд исключил у подсудимых квалифицирующий признак совершения преступления с угрозой уничтожения имущества. При этом, оставив все другие признаки преступления, - совершение его в составе организованной группы, с угрозой применения насилия, по заранее составленному плану.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

Дело о вымогательстве

Фигуранты обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере"). Установлено, что 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице в Москве и стали требовать у его владелицы Жанны Ким выплаты 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.

Дело сотрудников СК

По версии следствия, после возбуждения дела Калашов предпринял попытку повлиять на его закрытие, передав взятку высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору").

По данным следствия, высокопоставленные сотрудники СК, вступив в преступный сговор с Калашовым, получили взятку в 500 тыс. евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение Кочуйкова.

Дело в отношении Ламонова выделено в особое производство, материалы в отношении Максименко и Никандрова рассматриваются по существу в Мосгорсуде.