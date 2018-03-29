Защита обжалует приговор Шакро Молодому

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Защита обжалует приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), осужденному на 9 лет и 10 месяцев колонии за вымогательство. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Гофштейн.

"Мы не согласны с приговором и будем его обжаловать", - сказал защитник.

Калашов признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 млн рублей у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова.

Еще 11 фигурантов дела судья Константин Дубков приговорил на сроки от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии строгого режима при максимальном наказании за вымогательство в 15 лет колонии. Суд не стал штрафовать осужденных и ограничивать их свободу после выхода из колонии.