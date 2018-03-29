Суд в Оренбурге взыскал 89 млн рублей с производителей поддельного алкоголя

ОРЕНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Оренбургский районный суд взыскал с производителей контрафактного алкоголя в пользу компании Hennessy более 89 млн рублей за использование товарного знака, сообщили в суде.

Участники группы, занимавшейся изготовлением и реализацией алкоголя с использованием чужих товарных знаков, были осуждены в марте 2017 года. После этого потерпевшая компания обратилась в суд с иском о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

"Потерпевшими по делу были признаны несколько юридических лиц, в числе которых - европейская компания-производитель элитного коньяка Hennessy. Действиями преступной группы данной компании причинен материальный ущерб в сумме более 89 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования", - сказал собеседник агентства.