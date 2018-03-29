Калининградские власти проведут проверку по поездке детей в ФРГ на неисправном автобусе

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области проведут проверку организации туристической поездки детей в Германию, в автобусе, который задержала немецкая полиция в Берлине из-за неисправностей. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя областного правительства Илья Баринов.

"Этот выезд был самоорганизован родителями, по информации школы (номер семь Калининграда) ехали 40 человек, 17 взрослых и 23 ребенка. Мы сейчас проводим служебную проверку, выясняем, почему нас не уведомили об этом, будем разбираться и с туристическим агентством, которое организовало поездку, и с администрацией школы", - сказал Баринов, уточнив, что учебные заведения должны информировать региональные власти о заграничных поездках детей, но в этом случае это сделано не было.

Собеседник агентства добавил, что поездку организовали с 21 по 27 марта. "27 марта все благополучно вернулись в Калининград, все здоровы, живы, с ними все нормально", - заверил Баринов. Он отметил, что среди участников экскурсии были учащиеся вторых, шестых и восьмых классов, при этом в основном дети ехали вместе с родителями.

Задержание автобуса

Автобус со школьниками остановили около 13:00 (15:00 мск) в понедельник на автодороге 115 на пункте таможенного досмотра "Драйлинден". Дети и подростки ехали обратно в Россию. Как ранее в четверг сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов германской столицы, в ходе проверки транспортного средства выяснилось, что у автобуса были неисправны тормоза, изношены диски, а бензобак находился в таком состоянии, что мог оторваться в любой момент. Кроме того, серьезный дефект нашли в подвеске передней оси. Водителю вручили уведомление о запрете на продолжение движения, а детей доставили в отель.

Позже сообщалось, что российское посольство в Германии проясняет ситуацию с задержанием автобуса, однако в диппредставительстве отметили, что к ним не обращались родители детей, турфирма и полиция.