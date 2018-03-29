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Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов объявлен в розыск

Происшествия
29 марта, 15:57 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 29, марта. /ТАСС

Миронов ушел в отставку 19 октября 2017 года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Бывшего первого заместителя главы городской администрации Нижнего Новгорода Сергея Миронова объявили в розыск. Об этом сообщил в четверг в ходе пресс-конференции начальник восьмого отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Савинов.

"Да, объявлен", - ответил Савинов на вопрос журналиста, не уточнив причину.

По данным, указанным на сайте городской администрации, 44-летний Сергей Миронов занял должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в марте 2011 года, покинув пост заместителя директора департамента строительства и инвестиций. С 3 февраля 2016 года исполнял обязанности первого заместителя главы городской администрации, 20 апреля его утвердили в этой должности. 19 октября 2017 года ушел в отставку.

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