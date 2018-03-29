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Власти Пермского края окажут помощь семьям погибших от угарного газа

Происшествия
29 марта, 16:26 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 29, марта. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело, выясняются причины произошедшего

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ПЕРМЬ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края окажут помощь семьям погибших от угарного газа в многоквартирном доме в городе Кизеле. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Тела пяти человек обнаружили в двух разных квартирах одного и того же жилого дома в Кизеле 26 марта. В одной из квартир были тела пожилой пары и их 50-летнего сына, затем в квартире этажом выше нашли тела пожилой женщины и ее 63-летнего сына. По данным следствия, в квартирах установили водонагревательные газовые колонки, которые использовались жильцами при неисправной вентиляции.

"Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил министерству социального развития Прикамья оказать необходимую помощь родственникам погибших в многоквартирном доме в Кизеле. Специалисты министерства провели работу по выявлению родственников погибших. Поскольку у погибших родителей и их сына-инвалида третьей группы нет родственников, министерство возьмет на себя решение всех вопросов по их погребению. У погибшей вместе с сыном женщины осталась взрослая дочь, ей будет оказана необходимая материальная помощь", - отметили в правительстве края.

Также инспекции государственного жилищного надзора Прикамья совместно с главами районов и представителями АО "Газпром газораспределение Пермь" проведут проверку газифицированных жилых домов. По данным правительства Пермского края, таких объектов в регионе насчитывается более 4,5 тыс.. Осмотр домов начнется с 30 марта.

Ранее по факту смертельного отравления угарным газом пяти человек в одном из многоквартирных домов города Кизела специалисты управления СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". У следствия имеются основания полагать, что гибель людей наступила из-за ненадлежащего оказания услуг по обслуживанию вентиляции управляющей компанией.

Как сообщили в СК, следователи задержали двоих сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом. Предварительно установлено, что проверки вентиляции проводились сотрудниками управляющей компании формально, меры для устранения имевшихся неисправностей не принимались. По данным следствия, в ходе осмотра места происшествия установили, что дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжная тяга отсутствует. Сейчас также назначены судебно-медицинские экспертизы для окончательного выяснения причины смерти погибших людей, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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