Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве замглавы УМВД по Ставрополю

СТАВРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения подозреваемому в мошенничестве заместителю начальника управления МВД по городу Ставрополю Владимиру Новикову, который ранее находился под домашним арестом. Полицейского заключили под стражу, сообщает в четверг пресс-служба краевого суда.

"Постановление Ленинского районного суда… согласно которому ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и шесть суток, отменено. По ходатайству следователя Новиков заключен под стражу сроком на один месяц и шесть суток", - сообщает суд.

Новикова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". По версии следствия, полицейский продал квартиру стоимостью порядка 2 млн рублей без согласия собственника. В отношении подозреваемого также проводят служебную проверку, по результатам которой рассмотрят вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Его непосредственного руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.