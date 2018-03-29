Состояние Юлии Скрипаль улучшается

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Состояние пострадавшей в результате инцидента в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль, дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, "быстро улучшается" и более не оценивается как критическое.

Об этом в четверг сообщили в районной больнице Солсбери.

"Ее состояние сейчас стабильное", - говорится в распространенном медиками сообщении. Состояние же ее отца, Сергея Скрипаля, продолжает оставаться "критическим, но стабильным".

"Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль. Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает круглосуточно получать экспертную клиническую помощь", - заявила директор по медицинской работе окружной больницы Солсбери Кристин Бланшар, чьи слова привел телеканал ITV.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.