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СК изучит обстоятельства смерти школьницы в Костроме

Происшествия
29 марта, 17:36 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 29, марта. /ТАСС

По данным ведомства, девушке стало плохо в ресторане McDonald's, а скорая ехала на вызов около 30 минут

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КОСТРОМА, 29 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти из-за болезни сердца 16-летней школьницы в McDonald's в Костроме 23 февраля. В кафе девушке внезапно стало плохо, скорая помощь ехала на вызов порядка 30 минут, сообщил ТАСС в четверг, 29 марта, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Костромской области Эдуард Тихонов.

"Мы возбудили уголовное дело по статье 109 часть 2 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности и ненадлежащее исполнение должностными лицами их обязанностей". Мы проверим все версии, в том числе возможную вину сотрудников скорой помощи. Идет информация, что они несвоевременно приехали", - сказал Тихонов.

Девушка скончалась 23 февраля в  McDonald's, куда пришла с подругами. По данным следствия, за несколько дней до смерти она жаловалась на боли в сердце и записалась на прием к кардиологу. В кафе ей внезапно стало плохо.

"Скорая ехала порядка 30-40 минут. Когда врачи прибыли на место, девушка уже умерла", - отметил Тихонов. Причиной смерти стала болезнь сердца.

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