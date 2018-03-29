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Паводок снес 25 опор ЛЭП в Алтайском крае

Происшествия
29 марта, 18:15 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 29, марта. /ТАСС

Энергетики ждут спада воды для их восстановления

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БАРНАУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Талые воды и глыбы льда в Алтайском крае снесли 25 опор линий электропередачи; энергетики ждут, когда спадет уровень воды, чтобы отремонтировать их. Электроснабжение части населенных пунктов идет по резервным схемам, сообщил в четверг директор филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" Николай Пантелеев.

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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю/ТАСС

В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка

"Основная проблема не в том, что вода зашла под ЛЭП, а в том, что вместе с водой шли большие глыбы льда, которые как щепки ломали наши опоры. На сегодня у нас на восстановлении 25 опор. Вода стоит, и мы не можем к ним добраться, но все потребители запитаны по резервным схемам либо от резервных источников. Как только вода уходит, мы сможем проехать к опорам; максимальное время восстановления с начала ремонта - шесть часов", - сказал Пантелеев журналистам на брифинге.

По его словам, максимальное количество специалистов, которые с 24 марта задействованы на устранении нарушений, - 165 человек, привлекалось 75 единиц техники. В Краснощековский и Чарышский районы, которые попали первыми в зону подтопления, еще до начала паводка направили резервные источники снабжения электроэнергией. При подтоплении села Маралиха за ночь построили резервную ЛЭП протяженностью более 1 км на случай аварийного отключения.

По данным МЧС, на данный момент в Алтайском крае в той или иной степени подтоплены 65 населенных пунктов, подтоплено более 4 тыс. участков и свыше 1 тыс. жилых домов, в которых проживает в общей сложности 2,5 тыс. человек. Спасатели эвакуировали почти 1,7 тыс. человек, 177 из них находятся в пунктах временного размещения. Режим ЧС в Алтайском крае сохраняется, ожидается ухудшение погоды и новые подтопления.

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