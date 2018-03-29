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Суд вернул прокурору дело одного из погибших в перестрелке на Рочдельской улице в Москве

Происшествия
29 марта, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

По словам судьи, в обвинительном заключении имеются существенные противоречия

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в четверг вернул прокурору дело в отношении Филиппа Дамаскина - фигуранта дела о вымогательстве у владелицы ресторана Elements, погибшего во время перестрелки на Рочдельской улице, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с существенными противоречиями, имеющимися в обвинительном заключении, суд не находит возможным вынести приговор по делу и направляет его прокурору Москвы для устранения нарушений", - огласил постановление судья. Дело в отношении второго погибшего фигуранта дела Алексея Китаева прекращено.

Китаев и Дамаскин был застрелены адвокатом Эдуардом Буданцевым, действия которого квалифицированы следствием как самооборона.

Никулинский суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии предполагаемого лидера преступной группировки Захария Калашова (Шакро Молодой). Он признан виновным в двух эпизодах вымогательства - 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 млн рублей у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова.

Еще 11 фигурантов дела судья Константин Дубков приговорил к срокам от 7 лет и 4 месяцев до 9 лет и 4 месяцев колонии строгого режима. Суд не стал штрафовать осужденных и ограничивать их свободу после выхода из колонии.

Перестрелка на Рочдельской улице

14 декабря 2015 года возле ресторана Elements между группой лиц из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

К перестрелке привел инцидент с собственницей кафе Жанной Ким (потерпевшая по делу), которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой (объявлена в международный розыск) и отказалась ей платить. Прибывшие для беседы с Ким лица, в числе которых был криминальный авторитет Андрей Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Калашова. Установлено, что они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи.

Собственницу ресторана в ходе встречи представлял бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев, который был арестован по обвинению в убийстве, а после переведен под домашний арест. Уголовное преследование в его отношении позднее было прекращено.

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