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Замначальника ГИБДД по Свердловской области отказался от медосвидетельствования после ДТП

Происшествия
29 марта, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что офицера уволят по итогам служебной проверки

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ТАСС, 29 марта. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Александр Юнусов стал участником ДТП и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло в Екатеринбурге в среду вечером. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомашины Citroen столкнулся с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщил собеседник агентства, отметив, что после ДТП Юнусов отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, к ДТП действительно причастен замначальника УГИБДД областного главка МВД.

"Представитель областного Управления ГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в его отношении органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения ". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей", - сказал Горелых.

Он отметил, что по итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. "Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Начальник Главного Управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию - кто бы ни приступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг должен понести заслуженное наказание", - сказал Горелых.

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