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Медики оценивают состояние женщины, которой по ошибке ввели формалин, как тяжелое

Происшествия
29 марта, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства добавили, что прогнозы можно будет делать через две недели

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Состояние молодой женщины, которой врачи в Ульяновске по ошибке вместо физраствора ввели в брюшную полость формалин, оценивается на данный момент как стабильно тяжелое, прогноз можно будет делать не ранее чем через две недели, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) .

Как сообщалось ранее, по данным следствия, 15 марта в Ульяновске в центральной клинической медико-санитарной части врачи ввели 28-летней пациентке при промывании брюшной полости после лапароскопической операции формалин вместо физраствора. В результате состояние женщины резко ухудшилось, и она попала в реанимацию. Позже, когда ее состояние стабилизировалось, пациентку перевезли в Москву.

"Состояние стабильно тяжелое. Пациентка находится под постоянным наблюдением. Она на искусственной вентиляции легких и искусственной почке. Говорить о прогнозах можно будет через две недели", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.

Следователи регионального СУ СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ).

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