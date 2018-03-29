В Кабардино-Балкарии арестовали жительницу Чечни, "подарившую" своего младенца

НАЛЬЧИК, 29 марта. /ТАСС/. Жительница Чечни арестована в Кабардино-Балкарии (КБР) по подозрению в том, что она продала своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР.

"Прокуратура Урванского района КБР поддержала в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженки Чеченской Республики, "подарившей" новорожденного ребенка жительнице Урванского района", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела (расследуется по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 127.1 ("Торговля людьми") УК РФ), подозреваемая заключила сделку с жительницей Урванского района в форме "дарения" новорожденного ребенка.

"Прокуратура района 28 марта поддержала в суде ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, согласившись с доводами органов следствия и прокуратуры, принял решение об аресте", - отметили в надзорном ведомстве, уточнив, что в настоящее время ведется следствие.