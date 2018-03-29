Суд заменил директору Новосибирского планетария содержание в СИЗО на домашний арест

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Октябрьский райсуд Новосибирска во вторник отпустил директора Большого новосибирского планетария Сергея Масликова из СИЗО, заменив ему меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил ТАСС его коллега, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Масликова арестовали в начале февраля по подозрению в получении взятки в 190 тыс. рублей. По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017 года Масликов за взятки сдал в аренду видео-, световую и звуковую аппаратуру планетария. При этом, поясняют в СК, муниципальное имущество он передавал "с нарушением установленной законом процедуры", стоимость аренды составляла от 10 тыс. рублей.

"Судья не стал продлевать содержание под стражей, заменив его на домашний арест, на 1 месяц", - сказал Кашин.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста.

Размещенную в интернете петицию об освобождении директора планетария из СИЗО ранее подписали более 9 тысяч человек, обращения в суд и прокуратуру области были поданы от лица членов Новосибирского астрономического общества, сотрудников Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (Москва) и ряда других организаций.

Большой новосибирский планетарий открылся 8 февраля 2012 года, на возведение центра были выделены 320 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Масликов был директором учреждения с момента его открытия. На время ареста исполнение обязанностей возложено на заместителя Татьяну Белоусову.