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В Москве электричка насмерть сбила мужчину, переходившего пути в неположенном месте

Происшествия
29 марта, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Инцидент произошел в районе станции Перово

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Электричка в Москве насмерть сбила молодого человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.

"Сегодня в районе железнодорожной станции Перово электропоезд сообщением Черусти - Москва насмерть сбил молодого человека 1988 года рождения. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогичный случай произошел на станции Нижние Котлы. "На станции Нижние Котлы под поезд попала девушка 1994 года рождения, которая также переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", - добавил собеседник, отметив, что по данному факту также проводится проверка.

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