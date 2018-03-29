Депутата городской думы Нижнего Новгорода арестовали до 26 мая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Суд заключил под стражу депутата городской думы Нижнего Новгорода, директора управления муниципальных кладбищ города Николая Ингликова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Николая Ингликова. Его подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей. По версии следствия, 27 марта Ингликов получил взятку от посредника в размере 160 тыс. рублей за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий трудового договора смотрителя Ново-Сормовского кладбища в Нижнем Новгороде.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с 27 марта (дня фактического задержания) по 26 мая включительно", - сообщил Лазарев.

По словам собеседника агентства, обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения. Постановление суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.