Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутата городской думы Нижнего Новгорода арестовали до 26 мая

Происшествия
29 марта, 19:07 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 29, марта. /ТАСС

Николай Ингликов подозревается в получении взятки

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Суд заключил под стражу депутата городской думы Нижнего Новгорода, директора управления муниципальных кладбищ города Николая Ингликова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Николая Ингликова. Его подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей. По версии следствия, 27 марта Ингликов получил взятку от посредника в размере 160 тыс. рублей за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий трудового договора смотрителя Ново-Сормовского кладбища в Нижнем Новгороде.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с 27 марта (дня фактического задержания) по 26 мая включительно", - сообщил Лазарев.

По словам собеседника агентства, обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения. Постановление суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
6
Два израильских истребителя провели разведоперацию в Иране
7
Россельхознадзор запрещает ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама