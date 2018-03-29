СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить

ТАСС, 29 марта. Пострадавшая в результате инцидента в Солсбери Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Об этом сообщила в четверг Русская служба Би-би-си со ссылкой на больницу в Солсбери, в которой находится гражданка РФ.

"Она хорошо отреагировала на курс лечения, однако продолжает получать квалифицированную медицинскую помощь 24 часа в сутки", - сообщили в районной больнице.

В медицинском учреждении ранее в четверг информировали, что здоровье Юлии Скрипаль "быстро улучшается", а ее состояние более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, продолжает оставаться "критическим, но стабильным".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.