В Кемерове завершены работы по ликвидации последствий пожара в ТЦ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МЧС России объявило о завершении работ по ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

"На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". С помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации", - сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

Согласно акту комиссионной проверки, здание передали администрации Кемеровского городского округа.

Группировка МЧС возвращается в места постоянной дислокации.

Всего в ликвидации последствий пожара участвовали 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов, в том числе отряд "Центроспас" из Москвы.