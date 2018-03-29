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Парламент Венесуэлы решил расследовать гибель 68 человек при пожаре в изоляторе

Происшествия
29 марта, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

По предварительной версии, пожар начался после того, как в изоляторе произошло нападение на одного из сотрудников

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ТАСС, 29 марта. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы проведет собственное расследование случившегося в полицейском изоляторе города Валенсия, где в среду погибли 68 человек. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter Хуан Гуаидо, член законодательного органа, находящегося под контролем оппозиции.

"Случившееся в изоляторе полицейского управления Карабобо не может остаться безнаказанным, - написал политик. - В парламенте мы начнем тщательное расследование, чтобы рассказать гражданам, что стало причиной этого зверства". Гуаидо назвал случившееся "неприемлемым" и потребовал от представителей исполнительной власти объяснений. Ранее установить причины трагедии пообещала генеральная прокуратура страны.

По предварительным данным, пожар начался после того, как в изоляторе произошло нападение на одного из сотрудников.

Беспорядки, уносящие множество человеческих жизней, не редкость для пенитенциарной системы Венесуэлы. В августе 2017 года в полицейском изоляторе в городе Пуэрто-Аякучо в штате Амасонас произошел бунт, при подавлении которого были убиты не менее 37 человек, еще 15 получили ранения. После трагедии власти решили перестроить изолятор и передать его в ведение министерства по делам тюрем.

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