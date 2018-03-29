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Число ДТП в Дагестане в 2017 году выросло почти на 20%

Происшествия
29 марта, 22:53 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, марта. /ТАСС

По словам министра внутренних дел республики Абдурашида Магомедова, в прошлом году в регионе выявлено 695 тыс. нарушений ПДД

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МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в прошлом году в Дагестане возросло почти на 20% и составило более 1,8 тыс. аварий. Об этом сообщил в четверг на сессии парламента республики министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

"В целях пропаганды правил дорожного движения системно проводился комплекс профилактических мероприятий. <…> К сожалению, принятые меры не дали ожидаемых результатов. Аварийность на дорогах остается недопустимо высокой. Количество ДТП возросло на 19,9% (1838 ДТП в 2017 году против 1533 годом ранее), что повлекло рост погибших на 2,4% (на дорогах республики в прошлом году погибло 431 человек), и получили ранения на 22% больше - увечья получили 2 817 человек", - сказал Магомедов.

По его словам, состояние безопасности дорожного движения в республике "вызывает основную тревогу". Так, в прошлом году выявлено 695 тыс. нарушений в этой сфере, в том числе 181 тыс. нарушений скоростного режима и более 12 тыс. нарушений правил обгона.

"По-прежнему значительная доля аварийности со смертельным исходом связана с фактами выезда на полосу встречного движения, превышения установленной скорости, а также неудовлетворительными дорожными условиями. Выявлено около четырех тысяч случаев управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, 381 преступление, связанное с повторным управлением в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил глава ведомства.

По его словам, анализ ДТП показывает, что "86% всех происшествий происходит по вине водителей, и поэтому здесь есть над чем работать".

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