Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

ТАСС, 30 марта. Подземный толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 156 км к юго-западу от города Кокопо с населением более 20 тыс. человек.

Как добавляет Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC), на некоторых побережьях ожидается цунами, волны могут достигнуть метра над уровнем прилива. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.