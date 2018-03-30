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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Происшествия
30 марта, 0:55 дата обновления: 30 марта, 1:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

На некоторых побережьях ожидается цунами

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ТАСС, 30 марта. Подземный толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 156 км к юго-западу от города Кокопо с населением более 20 тыс. человек.

Как добавляет Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC), на некоторых побережьях ожидается цунами, волны могут достигнуть метра над уровнем прилива. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

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