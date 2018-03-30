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Нештатных ситуаций на японской АЭС "Фукусима-1" после землетрясения не зафиксировано

Происшествия
30 марта, 3:12 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, марта. /ТАСС

Сообщается, что изменений в уровне радиации на территории станции также не было

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ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Нештатных ситуаций на аварийной АЭС "Фукусима-1" после землетрясения магнитудой 5,1, которое произошло в пятницу в Японии, зафиксировано не было. Об этом сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Отмечается, что изменений в уровне радиации на территории станции также не отмечалось.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Японии - эпицентр находился в префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 60 км. Национальное метеорологическое управление страны объявило угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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