Экс-полицейского в ЕАО осудили за подбрасывание наркотиков и боеприпасов

ТАСС, 30 марта. Биробиджанский районный суд приговорил бывшего полицейского к семи годам колонии за совершение пяти преступлений, в том числе подбрасывание наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Еврейской автономной области.

"Собранные следователем следственных органов СК РФ по ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника УМВД России по ЕАО. <...> Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Экс-полицейского признали виновным по нескольким статьям УК РФ - в злоупотреблении должностными полномочиями, клевете с использованием служебного положения, в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, в ложном доносе с искусственным созданием доказательств, а также в изготовлении наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, осужденный достал из служебную и конфиденциальную информацию о знакомом ему жителе Биробиджана и внес ложные сведения о том, что мужчина постоянно употребляет и распространяет наркотики.

После этого экс-полицейский подбросил в автомобиль мужчины патроны к огнестрельному оружию и наркотики. Затем он сам заявил в полицию о якобы совершаемом преступлении. Сообщается, что осужденный таким образом пытался разорвать отношения между мужчиной и нравившейся ему девушкой.