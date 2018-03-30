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Экс-полицейского в ЕАО осудили за подбрасывание наркотиков и боеприпасов

Происшествия
30 марта, 4:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы

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ТАСС, 30 марта. Биробиджанский районный суд приговорил бывшего полицейского к семи годам колонии за совершение пяти преступлений, в том числе подбрасывание наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Еврейской автономной области.

"Собранные следователем следственных органов СК РФ по ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника УМВД России по ЕАО. <...> Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Экс-полицейского признали виновным по нескольким статьям УК РФ - в злоупотреблении должностными полномочиями, клевете с использованием служебного положения, в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, в ложном доносе с искусственным созданием доказательств, а также в изготовлении наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, осужденный достал из служебную и конфиденциальную информацию о знакомом ему жителе Биробиджана и внес ложные сведения о том, что мужчина постоянно употребляет и распространяет наркотики.

После этого экс-полицейский подбросил в автомобиль мужчины патроны к огнестрельному оружию и наркотики. Затем он сам заявил в полицию о якобы совершаемом преступлении. Сообщается, что осужденный таким образом пытался разорвать отношения между мужчиной и нравившейся ему девушкой.

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