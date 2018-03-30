Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудника Сбербанка в Магадане осудили условно за мошенничество

Происшествия
30 марта, 4:41 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 30, марта. /ТАСС

В результате действий подсудимого банку причинен ущерб на сумму более 5,5 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Магаданский городской суд осудил условно на четыре года бывшего сотрудника Сбербанка, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

"Судом установлено, что 31-летний житель Магадана, работая в ПАО "Сбербанк", имел полномочия по обслуживанию физических лиц, в том числе по проведению операций, связанных с обслуживанием банковских карт. Подсудимый неоднократно проводил расходные операции со счетов клиентов, переводил денежные средства через открытые им счета на несуществующих клиентов, а затем распоряжался деньгами по своему усмотрению. В результате противоправных действий банку причинен ущерб на сумму более 5,5 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Приговором Магаданского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 154 УК РФ, и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением банковских операций в финансово-кредитных учреждениях сроком на два года.

Также суд удовлетворил гражданский иск представителя ПАО "Сбербанк" в части взыскания материального вреда на сумму более 5,5 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Магаданская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
6
Британские власти уведомили посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния Юлии Скрипаль
7
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама