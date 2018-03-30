Сотрудника Сбербанка в Магадане осудили условно за мошенничество

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Магаданский городской суд осудил условно на четыре года бывшего сотрудника Сбербанка, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

"Судом установлено, что 31-летний житель Магадана, работая в ПАО "Сбербанк", имел полномочия по обслуживанию физических лиц, в том числе по проведению операций, связанных с обслуживанием банковских карт. Подсудимый неоднократно проводил расходные операции со счетов клиентов, переводил денежные средства через открытые им счета на несуществующих клиентов, а затем распоряжался деньгами по своему усмотрению. В результате противоправных действий банку причинен ущерб на сумму более 5,5 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Приговором Магаданского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 154 УК РФ, и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением банковских операций в финансово-кредитных учреждениях сроком на два года.

Также суд удовлетворил гражданский иск представителя ПАО "Сбербанк" в части взыскания материального вреда на сумму более 5,5 млн рублей.