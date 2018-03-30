Девять человек пострадали в результате падения воздушного шара в Австралии

СИДНЕЙ, 30 марта. /ТАСС/. Девять человек получили травмы в результате падения воздушного шара в районе австралийского городка Поколбин, расположенного примерно в 140 км к северу от Сиднея. Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC.

Согласно ее информации, воздушный шар при посадке задел высокое дерево и рухнул на землю. В гондоле аэростата, принадлежащего туристической компании Balloon Safaris, находилось около 20 человек, девять из них были доставлены в больницы, семеро - с переломами, двое - с серьезными травмами позвоночника. Как сообщили медики, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Поколбин расположен в центре старейшего винодельческого района Австралии долина Хантер, который является одной из самых популярных туристических достопримечательностей штата Новый Южный Уэльс.

Это уже вторая авария за текущий год на счету компании Balloon Safaris, чей воздушный шар упал в пятницу. В январе 2018 года один из воздушных шаров фирмы совершил жесткую посадку также в районе долины Хантер, четыре человека были доставлены в больницу.