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Седьмой подопечный биробиджанского интерната скончался в больнице

Происшествия
30 марта, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ Управления по внутренней политике региона Екатерина Ртищева уточнила, что в медучреждение продолжают поступать люди

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ТАСС, 30 марта. Еще один подопечный Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка ОРВИ и гриппа, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в Управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

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В Биробиджане несколько пациентов психоневрологического интерната умерли от пневмонии

С 15 по 23 марта с диагнозом "пневмония" скончались четверо подопечных интерната, еще двое умерли 25 и 27 марта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Около 10 подопечных психоневрологического интерната сегодня выпишут из больниц Биробиджана. <...> На фоне радостного события с выпиской есть и печальное известие. Вчера в областной больнице скончалась женщина. Ее состояние резко ухудшилось. Причины смерти устанавливаются", - сказала начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ Управления по внутренней политике Еврейской АО Екатерина Ртищева.

Она уточнила, что в инфекционную больницу продолжают поступать подопечные интерната с признаками гриппа и ОРВИ. Всего на данный момент в медицинских учреждениях находится 74 человека. У большинства состояние здоровья квалифицируется как удовлетворительное, один человек находится в состоянии средней тяжести.

Ртищева добавила, что накануне в психоневрологическом интернате провели заключительную дезинфекцию, для выздоровевших подопечных подготовили отдельный этаж. В интернате также продолжается работа по выявлению заболевших. Все подопечные и персонал получают противовирусные препараты.

По данным медиков, которые привели в региональном правительстве, эпидемиологическая обстановка в Биробиджане - неблагоприятная. За неделю с 19-25 марта, по информации Роспотребнадзора по ЕАО, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемический порог на 12,9%.

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