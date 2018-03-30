СМИ: автобус с мигрантами загорелся в Таиланде, около 20 человек погибли

ТАСС, 30 марта. Автобус с рабочими из Мьянмы, следовавший в направлении провинции Патхумтхани в центральной части Таиланда, загорелся в пятницу утром в провинции Так на западе страны. Как сообщила газета Bangkok Post, 21 человек погиб, еще 27 пострадали.

Известно, что в салоне были порядка 48 мигрантов, а также водитель и его жена.

Как добавляет агентство Reuters, водитель позже сообщил сотрудникам полиции, что видел, как огонь вспыхнул в середине автобуса, а затем стремительно распространился по всему транспортному средству. Кроме этого, по данным Reuters, жертв и пострадавших в результате инцидента было меньше - а именно 20 погибших и только трое пострадавших. Как отмечает агентство со ссылкой на местные правоохранительные органы, остальным удалось покинуть транспортное средство невредимыми.

Причина возгорания неизвестна, однако ранее Bangkok Post, заявлял о том, что, вероятно, первоначально загорелся двигатель автобуса.