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СМИ: автобус с мигрантами загорелся в Таиланде, около 20 человек погибли

Происшествия
30 марта, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Также газета Bangkok Post сообщила о 27 пострадавших

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ТАСС, 30 марта. Автобус с рабочими из Мьянмы, следовавший в направлении провинции Патхумтхани в центральной части Таиланда, загорелся в пятницу утром в провинции Так на западе страны. Как сообщила газета Bangkok Post, 21 человек погиб, еще 27 пострадали.

Известно, что в салоне были порядка 48 мигрантов, а также водитель и его жена.

Как добавляет агентство Reuters, водитель позже сообщил сотрудникам полиции, что видел, как огонь вспыхнул в середине автобуса, а затем стремительно распространился по всему транспортному средству. Кроме этого, по данным Reuters, жертв и пострадавших в результате инцидента было меньше - а именно 20 погибших и только трое пострадавших. Как отмечает агентство со ссылкой на местные правоохранительные органы, остальным удалось покинуть транспортное средство невредимыми.

Причина возгорания неизвестна, однако ранее Bangkok Post, заявлял о том, что, вероятно, первоначально загорелся двигатель автобуса.

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