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Во Владивостоке загорелся крупный склад стройматериалов

Происшествия
30 марта, 9:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 30, марта. /ТАСС

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 300 кв. м

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ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Крупный склад стройматериалов на улице Выселковая во Владивостоке загорелся в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 300 кв. м.

"В 15:55 (08:55 мск) пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на складе строительных материалов на улице Выселковая. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. По предварительном данным, площадь пожара составляет около 300 метров", - рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что сейчас пожарные проводят осмотр места происшествия и тушение пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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