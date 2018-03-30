Во Владивостоке загорелся крупный склад стройматериалов

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Крупный склад стройматериалов на улице Выселковая во Владивостоке загорелся в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 300 кв. м.

"В 15:55 (08:55 мск) пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на складе строительных материалов на улице Выселковая. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. По предварительном данным, площадь пожара составляет около 300 метров", - рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что сейчас пожарные проводят осмотр места происшествия и тушение пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.