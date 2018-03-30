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СМИ: в результате ДТП в Турции погибли 17 мигрантов

Происшествия
30 марта, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Ранения получили 36 человек

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ТАСС, 30 марта. По меньшей мере 17 нелегальных мигрантов из Афганистана, Пакистана и Ирана погибли в турецкой провинции Ыгдыр (граничит с Арменией и Ираном) в результате ДТП. Об этом в пятницу сообщило агентство Anadolu.

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Нелегалы ехали в микроавтобусе в направлении города Карс. Водитель не справился с управлением и врезался в мачту освещения, машина загорелась, пассажиры начали в панике выбираться из нее на дорогу. В этот момент к месту аварии на скорости приблизился еще один микроавтобус, который тоже перевозил нелегальных мигрантов. Шофер не успел затормозить и сбил несколько человек.

В общей сложности в автобусах находились более 50 человек, 17 из них скончались в результате аварии, еще 36 получили ранения. Водитель врезавшегося в мачту освещения автобуса погиб в машине вместе с несколькими пассажирами.

Раненые доставлены в больницы, власти начали разбирательство. Отмечается, что одной из причин большого числа жертв стало то, что в рассчитанных на 14 пассажиров транспортных средствах ехало гораздо больше людей.

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