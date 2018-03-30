СК предъявит обвинение главе компании-собственника сгоревшего ТЦ в Кемерове

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Следствие планирует в пятницу, 30 марта, предъявить обвинение гендиректору Кемеровского кондитерского комбината Юлии Богдановой в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале СК.

Богданова стала шестым фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, именно предприятию Богдановой принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар. Следователи провели обыски у нее дома, Богданову задержали в пятницу. По словам Петренко, ей предъявят обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"). По данной статье Богдановой грозит до семи лет лишения свободы.

Пожар произошел в Кемерове в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.